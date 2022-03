Man die pan met kokend water over 4-jarig kind zou hebben gegooid op vrije voeten: ‘Hij had geen enkele opzet’

column Tot afgelopen woensdag heb ik nog nooit aan mijn begrafenis gedacht

Begin twintig was ik en mijn vader vond dat ik een overlijdensverzekering moest afsluiten. ,,Begraaf me maar in de tuin”, reageerde ik geïrriteerd, van mening dat het wat vroeg was om aan de dood te denken.

25 maart