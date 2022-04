Man die uit stadsbus wordt gehaald in Arnhem na vermeend schietincident blijkt ongewapend

Spoedeisen­de hulp Rijnstate twee uur dicht door grote toestroom patiënten en ziekte onder personeel

ARNHEM - De spoedeisende hulp van het Rijnstate Ziekenhuis is dinsdagmiddag twee uur dicht geweest omdat het er té druk was. Volgens een woordvoerder moeten de deuren de laatste tijd vaker tijdelijk sluiten vanwege drukte én personeel dat thuiszit, veel met corona of griep.

13 april