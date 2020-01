Man die vader vermoordde hoort tbs eisen voor bedreigen moeder met de dood

update 21-jarige Paco Geutjes uit Spijk overlijdt aan gevolgen crash in Arnhem

15:03 ARNHEM/ ZEVENAAR - Een van de vijf inzittenden van de auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een trolleymast botste op de Johan de Wittlaan in Arnhem is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om de 21-jarige Paco Geutjes, zo heeft zijn voetbalclub RKHVV bevestigd.