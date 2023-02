Man die vrouwen belazerde met zielige verhalen van ‘bekenden’ krijgt werkstaf zoals geëist

De man liet zich, zei hij, in de zomer van 2020 gebruiken als ‘geldezel’: hij zou zijn bankpasje en de beschikking over zijn bankrekening aan ene ‘Mo’ gegeven hebben. Die zou daarvan misbruik hebben gemaakt.

Vijf vrouwen uit Doetinchem, Barendrecht, Eersel, Bilthoven en Rotterdam hadden aan ‘Mo’ duizenden euro’s overgemaakt. Dat gebeurde nadat die zich bij hen had voorgedaan als zoon, dochter, buurvrouw of andere bekende.

Financiële nood

Die zouden van het ene op het andere moment in financiële nood zijn gekomen, omdat hun pas ‘zoek’ was, of doordat ‘door een fout bij de bank’ de rekening plots niet meer toegankelijk was. Ze hadden daardoor een nieuwe rekening moeten openen en hadden daarop dringend geld nodig.