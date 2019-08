Man die zich ‘Arnhem Terrorista’ noemde krijgt werkstraf voor dreiging aanslag op rechtbank

SP Arnhem mengt zich in discussie over pur-isolatie

7:27 ARNHEM - De SP is ‘onaangenaam verrast’ door de kwestie rond het gebruik van pur om woningen in de Arnhemse wijk Over het lange Water te isoleren. Verhuurder Volkshuisvesting Arnhem en huurders staan daar lijnrecht tegenover elkaar in een discussie over mogelijke gevolgen voor de gezondheid.