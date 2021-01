Man dreigt met vuurwapen en eist 500.000 bitcoins (7,5 miljard euro): OM wil 1,5 jaar cel, advocaat ziet geen bewijs

Flinke zeperd Oost-Arn­hem bij debuut in de Korfbal League

16 januari ARNHEM - Oost-Arnhem is de competitie in poule A van de Korfbal League gestart met een nederlaag. Tegen het sterke KZ had de thuisploeg in de verder lege sporthal Valkenhuizen weinig in de melk te brokkelen. Het Arnhemse debuut in de Korfbal League eindigde in een ruime zege voor de bezoekers uit Koog aan de Zaan: 16-26 (7-11).