Man en tienermeisje gewond door botsing met trolleybus in Arnhem

'Zó slecht is die slogan toch niet?' Klanten Arnhemse 'visbroers' verbaasd over winst

14:19 ARNHEM - Is ‘onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin’ écht de slechtste slogan van Nederland? De leus won met gemak de jaarlijkse verkiezing, maar veel klanten van de Arnhemse viszaak De Zilte Zeemeermin denken anders over de slogan. ,,Zó slecht is die toch niet? Er zijn veel slechtere.”