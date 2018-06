Man en vrouw op scooter gewond na aanrijding met auto in Arnhem

Arnhem krijgt 8,5 ton van het rijk voor schonere lucht

16:33 ARNHEM - De luchtkwaliteit in het centrum van Arnhem houdt niet over. De staatssecretaris van Infrastructuur erkent dat en komt nu met extra geld over de brug: Arnhem krijgt 8,5 ton van het rijk om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren.