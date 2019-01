Man ernstig gewond bij steekpartij in Arnhem-Zuid, verdachte aangehouden

De aanhouding was enkele uren na de steepartij op de Honigkamp. De 31-jarige wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt de politie woensdagochtend.



Volgens de politie ontstond vannacht onenigheid bij een huis aan de Goudwindestraat. Waarover de ruzie ging, is nog niet duidelijk. Daarop werd de 48-jarige gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht maar is inmiddels niet meer in levensgevaar, aldus de politie.



Tip, aanvulling of correctie? Stuur een berichtje via Facebook of Whatsapp ons: 06-13322268.