Man gewond bij mishandeling in Arnhem

Man opgepakt voor mishande­len beveiliger bij concert Helene Fischer

16 september ARNHEM - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, vanwege het mishandelen van een beveiliger bij het concert van Helene Fischer in de Arnhemse GelreDome. Volgens de politie maakte de verdachte deel uit van een groep van drie mannen die zich 'herhaaldelijk niet aan de regels hield'.