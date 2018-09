Man gewond bij mishandeling voor café in Arnhem

De mooiste foto's van de opnames van Paratroo­per in Deventer

7:51 Deventer was vandaag het decor van de opnames van de televisieserie Paratrooper. In de Hanzestad werden scenes nagespeeld van Operatie Market Garden bij Arnhem. Deventer lijkt momenteel meer op Arnhem in oorlogstijd dan Arnhem zelf. Een fotoreeks van een dagje filmopnames in Deventer.