Man gewond bij steekpartij in Arnhem, politie op zoek naar de verdachte

Video WK Statues van Arnhem naar Alkmaar; Statues by Night blijft in Ede, dat ook NK krijgt

7 mei ARNHEM/EDE - Arnhem raakt World Living Statues kwijt aan Alkmaar. De eerstvolgende editie van het wereldkampioenschap levende standbeelden wordt gehouden in de Noord-Hollandse kaasstad, wellicht in mei volgend jaar. Daarna volgt een editie in het Hongaarse Veszprém, in 2023 Culturele Hoofdstad van Europa.