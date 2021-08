Man gewond bij steekpartij in Arnhem, vrouw aangehouden

Slechte druiven­oogst door natte zomer en schimmels. ‘We hadden beter champig­nons kunnen kweken’

24 augustus OOSTERBEEK/ARNHEM/DIEREN - Dit had een krachtige tros kunnen zijn met pakweg 170 druiven. Jos van Hummel van wijngaard Mariëndaal in Oosterbeek had het graag zo gezien. Maar wat hij in zijn hand houdt, is een zielig trosje, geteisterd door nattigheid. De druivenoogst is dit jaar zo goed als overal in Nederland een tegenvaller.