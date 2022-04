Man gewond bij steekpartij in Arnhems café

Streng toezicht op geluidsvo­lu­me Koningsdag: Arnhem wil geen klachtenre­gen zoals in 2019

ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat streng toezien op het geluidsniveau van de feesten tijdens Koningsnacht en Koningsdag. ,,We gaan heel actief controleren”, kondigt burgemeester Ahmed Marcouch aan. ,,We hebben geleerd van de geluidsoverlast in 2019.”

13 april