Man gewond bij steekpartij in Arnhem

Arnhemmer doodde patiënte in kliniek: 'Het leek een film'

11:47 ARNHEM/ EDE - De 58-jarige Rein G. uit Arnhem heeft een blanco strafblad en is volgens vrienden en familie een intelligente en zachtaardige man. Wat bezielde hem dan om 3 augustus 2017 schijnbaar uit het niets een 56-jarige mede-patiënte in een psychiatrische kliniek in Ede met meerdere harde klappen in het gezicht om het leven te brengen?