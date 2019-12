Man gewond door steekincident na Mega Piraten Festijn in Arnhem

video | update Onrustige uit­gaansnacht in centrum van Arnhem: negen aanhoudin­gen

9:44 ARNHEM - Negen personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in het uitgaanscentrum van Arnhem. Bij twee aanhoudingen op het Willemsplein moest de politie de wapenstok gebruiken. Ook moest de politie met paarden in actie komen om de veiligheid te waarborgen.