Man gewond door val met scooter in Arnhem, traumaheli ingezet

VIDEO Vrachtwa­gen brandt uit in Arnhem, brandstich­ting niet uitgeslo­ten

25 augustus ARNHEM - Op de Cruquiusweg ter hoogte van de Driepoortenweg in Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag een vrachtwagen in brand gevlogen. De brandweer kreeg rond 00.40 uur een alarmmelding. De brand kon geblust worden.