Man gewond in Arnhemse wijk Presikhaaf: politieagent voelde zich genoodzaakt om te schieten

Heaven to Hell: levensgro­te naaktfoto’s moeten de tongen losmaken in voormalig godshuis

13:12 ARNHEM - Levensgrote naaktfoto’s in een voormalig godshuis. De komende drie maanden is het te zien in bij hotel-restaurant Bizar-Bazar. In het kerkgebouw stelt de Arnhemse BDSM- en fetishfotograaf Menno van der Meulen zijn nieuwe expositie tentoon, getiteld Heaven to Hell.