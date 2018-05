Man gezocht voor woningoverval in Arnhem

Presikhaaf Meubelen in Arnhem bereikt hoogste top van keurmerk socialer ondernemen

11:31 ARNHEM Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem behoort sinds kort officieel tot de koplopers in Nederland van bedrijven die uitblinken in sociaal ondernemen. De dochteronderneming van Koninklijke Ahrend BV presteert uitmuntend in het bieden van werkgelegenheid aan mensen bieden van goede werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit onderzoek.