Man loopt forse hoofdwond op bij nachtelijke straatroof in Arnhem

Veel onduide­lijk­heid over plan Nieuwe Haven

0:01 ARNHEM - Er is veel onduidelijkheid over de nieuwe plan voor de Nieuwe Haven. De gemeente wil er een echte industriehaven van maken. Die is niet geschikt voor woonboten. Maar recreatie is er straks wel mogelijk, terwijl jachthaven en roeivereniging op het gevaarlijkste punt van de haven liggen.