Man met 174.000 euro in auto van A12 bij Arnhem geplukt na tip van zijn vriendin

Het Arnhemse korps werd gevraagd naar de man uit te kijken door collega's in Amsterdam. Daar was de vriendin van de man het politiebureau Burgwallen binnengewandeld met het verhaal dat ze door hem in elkaar geslagen was. Hij was er volgens haar daarna vandoor gegaan in zijn auto, in de richting Duitsland, met meer dan 100.000 euro aan contant geld in zijn auto.

Waar komt het geld vandaan?

De politie in Arnhem postte rond de snelweg A12 en zag de betreffende auto voorbijkomen. De bestuurder werd staande gehouden, gecontroleerd en aangehouden.



‘Het was even tellen, maar in het voertuig werd uiteindelijk een totaalbedrag van 174.000 euro aangetroffen’, zegt de politie op Facebook. De recherche onderzoekt de zaak en de verklaring van de vriendin. Onderdeel van dat onderzoek is ook de herkomst van het geld.



Inmiddels is een tweede verdachte aangehouden, bevestigt het openbaar ministerie in Amsterdam. Het gaat om een 29-jarige vrouw. Vanwege het lopende onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan over de zaak of woonplaats van de verdachten.