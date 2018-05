Man met de 'droevige ogen' die 78-jarige vrouw beroofde, naar Pieter Baan Centrum

Politie arresteert verdachte woning­brand Wormerveer­straat Arnhem

12:46 ARNHEM - De politie heeft vanmorgen een 14-jarige Arnhemmer aangehouden in verband met de woningbrand aan de Wormerveerstraat in de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid. De jongen zou in de vroege zondagochtend 7 januari eerst scooters aan de achterzijde van de woning in brand hebben gestoken. Daarna sloegen de vlammen over op het rijtjeshuis.