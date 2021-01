Man met getrokken pistool aangehouden op A50, slachtoffer vlucht middenberm in

Dat bevestigt de politie. Het vermeende slachtoffer alarmeerde de politie en zag kennelijk kans om uit het voertuig te komen. Hij vluchtte naar de middenberm in een poging zichzelf in veiligheid te brengen. Toen de politie arriveerde, stond de auto op de vluchtstrook.



Dat gebeurde allemaal rond 13.40 uur. De snelweg werd enige tijd afgesloten voor de arrestatie, die plaatsvond op het weggedeelte even ten noorden van Arnhem. De politie bevestigt dat de verdachte is aangehouden. Een zoekactie naar het vuurwapen had rond 15.10 uur nog niets opgeleverd.



De politie kon kort na 15.00 uur nog niet ingaan op de vraag wat de aanleiding was voor het conflict in de auto.