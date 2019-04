Man met mes pleegt overval op casino in Arnhem-Zuid

ARNHEM - Jack’s Casino aan de Kronenburgsingel in Arnhem is zondagavond overvallen. De verdachte, een blanke man van ongeveer 35 jaar oud, bedreigde kort voor 19.30 uur het personeel volgens de politie met een mes. Het is kort na de overval onduidelijk of er iets buit is gemaakt.