Man op scootmobiel rijdt talud af en belandt in het water, omstanders schieten te hulp

Video Enorme opsteker Oost-Arn­hem; eerste zege in de Korfbal League: kan het toch nog?

,,Wat is dit lekker! Onze eerste overwinning.” Krijn van het Kaar kon zaterdagavond zijn geluk niet op. Oost-Arnhem pakte in de eerste wedstrijd in de degradatiepoule van de Korfbal League de volle buit tegen KCC: 20-17 (9-6).

20 februari