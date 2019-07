Man opgepakt bij spectaculaire inval in Arnhemse flat

Waarom ligt die vervuilde geluidswal al bijna dertig jaar bij het woonwagen­kamp?

11:35 ARNHEM - Woonwagenbewoners in de wijk Presikhaaf leven achter een vervuilde geluidswal die in 1990 opgeruimd had moeten worden. Dat is niet gebeurd. Waarom de vervuilde grond er nog steeds ligt, kan de gemeente Arnhem niet zeggen.