Man pikt vrouw op in uitgaansleven en verkracht haar met een vriend: 5 jaar cel

Inschrij­ving Ome Joop‘s Tour gestart: ‘Wij laten kinderen niet in de kou staan’

20 februari ARNHEM/ ELST - Ome Joop’s Tour organiseert dit jaar weer een fietsevenement voor basisschoolkinderen. Maar of er een, twee of tien dagen gaat worden gefietst, is vooralsnog niet duidelijk. ,,De inschrijving is geopend, maar we zijn afhankelijk van de situatie rondom corona. Niets is zeker, maar we maken er het beste van. We laten de kinderen niet in de kou staan’’, zegt tourdirecteur Marcel Legerstee uit Arnhem.