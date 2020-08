Man probeert conflict te sussen maar wordt zelf gestoken in Arnhemse binnenstad

Hulpdiensten werden rond 3.20 uur opgeroepen voor een steekpartij in het centrum van Arnhem. Eenmaal aangekomen troffen ze een man aan met een steekwond in zijn arm.



Het slachtoffer probeerde naar eigen zeggen een man tot rust te brengen die een cafetaria was uitgezet. De man bleek hier echter niet van gediend en begon om zich heen te zwaaien met een mes. Hierbij werd het slachtoffer geraakt in zijn bovenarm.



De verdachte zette het vervolgens op een lopen, maar kon door het slachtoffer en zijn vrienden ingehaald worden. Zij wisten de man op de grond te houden, waarna hij kon worden aangehouden door de politie. Volgens het slachtoffer zouden er twee messen in beslag zijn genomen.



De agenten die ingrepen wilden geen reactie geven. Zij startten een onderzoek naar het incident. Het slachtoffer is met eigen vervoer naar het ziekenhuis gegaan en daar behandeld aan zijn verwonding.

Onrustige nacht in Arnhem



De steekpartij in het centrum was de tweede in één nacht in Arnhem. Bij de flat aan het Gelderseplein in de wijk Immerloo werd ook een man neergestoken. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield daar één verdachte aan.