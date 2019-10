Man probeert vrouw te beroven in Arnhem, buurtbewoners schieten te hulp

‘026-Putdeksel’ met dubbelkop­pi­ge adelaar moet Arnhemse trots uitstralen

8:55 ARNHEM - Oplettende weggebruikers hadden ze al gezien: in de Apeldoornseweg in Arnhem liggen nieuwe putdeksels, getooid met de dubbelkoppige adelaar van het Arnhemse gemeentewapen daaronder de tekst ‘Arnhem’. ,,We willen zo Arnhemse trots uitstralen”, zegt gemeentelijk projectleider Sil Polman.