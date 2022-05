Man redt vijf konijnen bij tuinbrand in Arnhem, maar politie kan er maar vier terug vinden

Tijdens het wegbranden van onkruid ontstond woensdagmiddag brand in de coniferenhaag. Dat leidde tot een korte maar felle brand.



De dieren stonden in een ren en kunststof buitenverblijf in de tuin, vlakbij de brandhaard. De bewoner bedacht zich geen moment en haalde de dieren uit hun verblijf. ,,Ik heb ze gegrepen en ze zo de tuin in gegooid”, vertelt de man tegen een buurtbewoner. ,,De laatste was heel lastig, want het was ontzettend warm.”