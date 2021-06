Man schaamt zich rot nadat hij fraudeerde bij erfgenamen en Arnhems verpleeghuis: ‘Spijt me meer dan ik zeggen kan’

De Arnhemmer was aangewezen om de nalatenschap van eerst de ene en later ook de andere broer af te wikkelen. De twee zaten goed bij kas. Ook hadden ze een huis in Arnhem. De bedragen over hoeveel geld de broers bezaten en hoeveel het huis waard was en wat daarvan precies is verduisterd, vlogen gisteren door de zaal.