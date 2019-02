Man valt uit bestelbusje in Arnhem waarna zware aanhanger over hem heen rijdt

Brandweer gaat voortaan de wijk in na brand met maatschap­pe­lij­ke impact

10:58 ARNHEM - Omwonenden van de Noord-Peterstraat in Arnhem krijgen vandaag of morgen een flyer van de brandweer in de bus. Met ‘Brand in mijn buurt’ doet de brandweer sinds kort aan nazorg als een brand maatschappelijke impact heeft.