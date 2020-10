Man vrijgesproken van misbruiken dronken vrouw (24) na avondje stappen in Arnhem

video/update Man (73) overleden na zware mishande­ling in Arnhem; vijf jongeren opgepakt

11:55 ARNHEM - Een 73-jarige man uit Arnhem is woensdagavond in elkaar geslagen door vijf jongeren in het Spijkerkwartier in Arnhem. De man raakte onwel en moest worden gereanimeerd. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie heeft vijf verdachten opgepakt, waarvan vier minderjarig.