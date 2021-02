Man zit opgesloten nadat stroomkabels van de trolleybus op zijn taxibus vielen in Arnhem

GGD verrast door extra tijd die prikken ouderen kost; snel extra artsen op prikloca­ties voor medische vragen

4 februari ARNHEM - De GGD is verrast doordat het vaccineren van hoogbejaarde ouderen tegen corona veel meer tijd kost dan verwacht. Met name het feit dat ouderen op de priklocaties om medische redenen nog even overleg met een arts moeten hebben, is verkeerd ingeschat.