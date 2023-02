Man zou ex hebben gegijzeld, bedreigd met zwaard en verkracht: ‘Leek eeuwig te duren’

Renkum onderzoekt hoe het minder kwetsbaar kan worden: ‘Veel meer mogelijk dan een fusie’

Bestaat de gemeente Renkum nog over een paar jaar? Een jaar geleden kwam Berenschot met een rapport naar buiten dat Renkum het beste af is als het samengaat met een andere gemeente. Maar er is nog zo veel meer mogelijk dan fusie, zegt burgemeester Agnes Schaap. Wat? Dat laat de gemeente nu onderzoeken. Een ding is zeker: op dezelfde voet doorgaan zoals nu, kan niet.

