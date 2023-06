Mañana Mañana: even uitgestrekt, keuvelend en kalm als de streek zelf (mét bier over de datum)

met video Niemand had meer reden om nazi’s te haten dan de Joodse vluchtelin­gen die vochten in de Slag om Arnhem

21 Joodse vluchtelingen vochten mee in de Britse 1st Airborne Division tijdens operatie Market Garden bij Arnhem. Vrijwel niemand had meer reden om de nazi’s te haten dan zij. Hun duizelingwekkende levensverhalen hebben een ereplaats gekregen in een nieuwe spraakmakende expositie in het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek.