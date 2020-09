Mannen nemen kapitaal op met uit kinderdagverblijf gestolen pinpas

Dat meldt de politie, die hoopt dat het publiek weet wie de pinners zijn. Daarom zijn beelden van twee mannen vrijgegeven die op zondag en maandag na de inbraak geld opnamen met de gestolen pas. Dat gebeurde aan de Schoneveld in Rhenen.



De politie zegt er niet bij hoe de mannen aan de pincode kwamen die nodig is om geld te kunnen opnemen met de pas. Op 20 juni is er ook een bedrag opgenomen in Elten in Duitsland.



Volgens de politie is er de afgelopen periode al drie keer ingebroken in het kinderdagverblijf in Arnhem. Het is niet duidelijk of het gaat om dezelfde daders.