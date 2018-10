Mannen zoeken vaker hulp wegens mishandeling

Naar schatting worden elk jaar 120.000 vrouwen en 80.000 mannen slachtoffer van huiselijk geweld, 5 procent van de mannen houdt hieraan blijven letsel over. Mannen doen veel minder vaak aangifte dan vrouwen en ongeveer een derde praat er met niemand over.



,,Onderzoek - bijvoorbeeld van het Verwey-Jonker Instituut - wijst uit dat heel vaak sprake is van wederzijds geweld'', weet onderzoeker Anita Nanhoe. ,,We hebben als samenleving de neiging om vrouwen eerder te zien als slachtoffers en mannen als plegers. We denken niet zo snel aan stellen die over en weer schreeuwen en slaan. Die in een langdurige ongelukkige situatie zitten en dat op elkaar afreageren.''