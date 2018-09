Marah Maud Dirks: 'Pesten schaadt je voor het leven'

Ik werd gepestIn de Week tegen pesten vertellen slachtoffers van pesten wat ze is overkomen. Elk uur presenteren we een nieuw pestverhaal. Dit is het verhaal van Marah Maud Dirks, 24 jaar, uit Arnhem.

Waar en wanneer werd je gepest?

,,Ik werd voornamelijk gepest op de middelbare school. Al gebeurde dit voor mijn gevoel ook buiten school, waar leraren en ouders geen macht hadden. Denk aan de tijd van toen, met Hyves en MSN.’’

Waarom werd je gepest?

,,Ik werd niet gepest om een bril of beugel of rood haar, al heb ik dit allemaal wel gehad. Ik werd, naar mijn idee, gepest om wie ik was. Mensen vonden mij raar en anders. Mijn vader, die inmiddels is overleden, zei altijd dat ik gepest werd omdat mensen mij niet in een hokje konden plaatsen. Ik kon eigenlijk met iedereen overweg en ik kreeg vanuit huis mee om altijd mezelf te blijven: dit werd niet geaccepteerd.’’

Wat deden de pesters?

,,Ik ben onder meer uitgescholden en uitgedaagd om te vechten. Er werd veel achter mijn rug om gepraat en situaties werden met woorden verdraaid. Het is ook eenmaal voorgekomen dat mijn tas in de struiken is gegooid met mijn schoenen erbij. Die kon ik dan op mijn blote voeten gaan halen, en dit waren prikkelbosjes.’’

Welke gebeurtenis maakte de meeste indruk op je?

,,De gebeurtenis die het meeste indruk op mij maakte, was eigenlijk op de basisschool. Ik werd opgewacht bij mijn plaatselijke sportclub. Ik kreeg zo'n dik boterhamelastiek in mijn oog geschoten, ik weet niet eens meer waarom. Ik ben naar huis gerend, dit was om de hoek. Ik kwam huilend bij mijn vader aan, die werd zo boos dat hij die jongen allerlei namen heeft genoemd. Hij durfde jaren niet bij ons aan de deur te komen.’’

Wat was de impact van het pesten?

,,De impact van het pesten merkte ik later. Toen had ik nog niet door dat het enig effect had. Na het overlijden van mijn vader, bijna vier jaar geleden, en tijdens mijn studie Psychologie, kwam ik erachter dat ik heel hooggevoelig ben geworden. Ik voel me ook snel gepest of minder dan anderen. Ik ben onzeker over mijn uiterlijk omdat mensen mij dik noemden. Ook al heb ik, zoals ze zeggen, een afgetraind lichaam. Is het niet mijn gewicht, dan ben ik onzeker over mijn neus of haar of iets anders. Ik vind het ook lastig dat ik na die tijd mensen in vertrouwen nam en zij mij alsnog pijn deden. Dit deed alleen maar schepjes bovenop de pijn die ik al had.’’

Hoe heb je het pesten verwerkt?

,,Niet. Ik denk dat zoiets je schaadt voor het leven. Niet in de zin dat ik altijd terugdenk aan die tijd, maar meer qua hoe ik over mezelf denk en twijfel als persoon. Ik denk dat de pesters niet altijd er bewust van waren dat ze aan het pesten waren. Maar tot op de dag van vandaag raakt het mij als mensen mij niet serieus nemen of doen alsof ik niet goed genoeg ben.’’