Marcel redt met zijn ladder bewoonster, hond en cavia uit brandende woning in Arnhem

Met videoARNHEM - De bewoonster van een bovenwoning in Arnhem is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een woningbrand. Ze werd door haar alerte buurman met behulp van een ladder uit het huis gehaald, meldt de brandweer.

Het vuur in een van de zogenoemde duplexwoningen aan de Aagtekerkesingel in de wijk De Laar-Oost werd kort voor 15.30 uur gemeld. De brandweer rukte uit en bluste de brand.



De woonkamer liep flinke rook- en waterschade op en is voorlopig onbewoonbaar, zegt een woordvoerder.

‘Ik heb nog een ladder staan’

Buurtbewoner Marcel Lieferink zag bij toeval wat er gebeurde: ,,Ik wilde boodschappen gaan doen toen ik mijn buurvrouw in de rook zag staan, terwijl ze om hulp riep.’’



Hij twijfelde niet en sprintte direct naar huis: ,,Ik heb nog een ladder staan.’’

Quote Ik heb de pannen omhoog geschoven en ben naar boven gelopen zodat ik een soort trapje had

De Arnhemmer, zelf werkzaam in de bouw, sprintte met de ladder naar het huis en tilde de ladder over de schuur. Hij zette die tegen het huis. ,,Ik heb de pannen omhoog geschoven en ben naar boven gelopen zodat ik een soort trapje had. Daarna tilde ik de vrouw, en later ook haar huisdieren, de woning uit.’’

Naar het ziekenhuis

De vrouw was in het huis toen de brand uitbrak. Hoe dat kon gebeuren, was volgens de woordvoerder van de brandweer kort na het incident nog niet duidelijk.



De buurman kwam haar te hulp en zette een ladder tegen de muur. Zo konden zij, haar hond en haar cavia de woning verlaten. De Arnhemse raakte wel gewond.



Ze is per ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De dieren zijn opgevangen door de dierenambulance. De buurman ademde rook in, maar bleef verder ongedeerd, aldus de brandweer.

Volledig scherm Bij een woningbrand aan de Aagtekerksingel in Arnhem is een vrouw gewond geraakt. Ze werd uit het huis gered door een man op een ladder (inzet). © Roland Heitink / Persbureau Heitink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.