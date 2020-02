Marcel van Roosmalen tegen jonge NEC-fan: ‘Fiets maar lekker naar beneden over die trap’

‘Jij bent voor NEC?’

Het jongetje zit op dat moment op de fiets boven aan een trapje. Hij had dit maar beter voor zich kunnen houden. Van Roosmalen, die bekendstaat als groot fan van Vitesse, neemt de bekentenis van het kind namelijk niet in dank af. ,,O, jij bent voor NEC? Fiets dan maar lekker naar beneden over die trap’’, zegt hij cynisch.

Eerder in het fragment is Van Roosmalen nog serieus in gesprek over ‘zijn club'. Hij vertelt over Lloyd Doesburg, voormalig doelman van Vitesse. Hij was een van de 176 slachtoffers van de ramp met het SLM-vliegtuig in 1989.