Marcel van Roosmalen terug in zijn Arnhem om nieuw boek te signeren: ‘Ik vind dit verschrikkelijk’

binnenkijken bij Eva heeft een gouden en een zilveren kamer: ‘Ik word gelukkig van kleuren’

ARNHEM - Eva Jacobs benadert iedere ruimte in haar huis apart. Welke kleur past hier? Welke stijl, welke accessoires? Zo werd haar slaapkamer helemaal zilver, inclusief de muur. In haar ‘kattenkamer’ domineren Marokkaanse lampjes en attributen.

9 juni