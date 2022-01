Marco Borsato's tegels in de Arnhemse Walk of Fame zijn verwijderd, naam van de zanger afgeplakt

ARNHEM - De herinneringen aan de grote successen die Marco Borsato vierde in GelreDome zijn weg. Zijn tegels in de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Arnhemse stadion zijn verwijderd, op een plaquette ter ere van ‘25 uitverkochte shows in GelreDome’ is de naam van de zanger met zwart plastic afgeplakt.