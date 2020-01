Marcouch als opvolger van politiechef Akerboom? ‘Ik heb het gelezen’

Nominatie

De eerste burger van de Rijnstad moet lachen als hij hoort over zijn ‘nominatie’. ,,Nee, ik ben niet benaderd door de Volkskrant. Ik heb het wel gelezen”, zegt Marcouch.



Maar is het een gekke gedachte van de krant? ,,Korpschef van de Nationale Politie is een prachtige job. Ik ben vanuit mijn verleden en nu vanuit mijn functie als burgemeester nauw betrokken bij de politie”, meent hij.



Maar is hij ervoor in? ,,Nee hoor. Ik wens de politie heel veel succes bij het zoeken naar een goede opvolger van Erik Akerboom. Ik heb een mooie baan als burgemeester van Arnhem. Daar ben ik heel blij mee. Ik zit hier nog niet zo lang en ben hier op mijn plek.”



Komt hij vaak in kandidatenlijstjes voor aansprekende functies voor? Marcouch: ,,Dat gebeurde wel. Ik ben destijds toen ik politiek actief was wel in verband gebracht met het lijsttrekkerschap voor de PvdA in Amsterdam en natuurlijk later als burgemeester van Arnhem.”