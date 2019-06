Marcouch betaalt schadeclaim imam niet uit eigen zak

Salafistische prediker

Arkhouch had een schadevergoeding en een rectificatie van uitspraken van de burgemeester geëist, omdat die hem ten onrechte zou hebben weggezet als een salafistische haatprediker. De Marokkaanse Al Fath-moskee, waar hij zou gaan werken, besloot te elfder ure hem niet aan te nemen. De woordvoerder van Marcouch laat weten dat de gemeente in deze kwestie aansprakelijk is omdat die in dit geding formeel is gedaagd. De burgemeester is in de zaak ook gaan staan voor het belang van Arnhem.

Gevaarlijke geloofsstroming

Bodemprocedure

De zaak van de imam tegen de gemeente is nog niet gelopen. Arkhouch wil op het kort geding een bodemprocedure laten volgen waarin hij al zijn eisen ingewilligd hoopt te krijgen.



Hij verlangt een vergoeding van 25 mille voor reputatieschade, 1.700 euro per maand als compensatie voor het salaris dat hij misloopt als imam in Arnhem (totdat hij elders werk heeft gevonden) en een verbod voor Marcouch om zich nog langer in negatieve zin over hem uit te laten.



De burgemeester is er op zijn beurt nog niet uit of hij al dan niet in beroep zal gaan tegen de opgelegde schadevergoeding.