Boek Marcel van Roosmalen over Theo Janssen verschijnt begin februari

11:30 ARNHEM - ‘Op pad met de dikke prins’, het boek dat schrijver Marcel van Roosmalen schreef over Theo Janssen, ligt begin februari in de winkel. Het wordt gepresenteerd bij de Arnhemse boekhandel Hijman Ongerijmd. De uitgave is enigszins vertraagd. Het boek over de jeugdtrainer en oud-speler van Vitesse zou aanvankelijk begin december vorig jaar verschijnen.