Marcouch blijft niet zomaar weg bij Sintintocht met Pieten in Arnhem

Gelderse musea: stop met plan Huis van de Gelderse Geschiede­nis

20:28 ARNHEM - Zes Gelderse musea willen geen nieuw Huis van de Gelderse Geschiedenis in Arnhem. Erfgoed Gelderland kwam recent met een plan om het verhaal van Gelderland te gaan vertellen in de Walburgiskerk. Maar nu de musea steigeren, staat het plan meteen in de ijskast.