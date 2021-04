Marcouch boos over ‘online heksenjacht’ op slaande agent: ‘We moeten zaken niet omdraaien’

Column Onderlangs Een coronage­luid dat ik niet zal missen is de klank van verontwaar­di­ging. Elk woord krijgt nadruk.

25 april Het was er ineens. Het inzicht dat we de ellende goeddeels achter de rug hebben. Meer een zaak van het gevoel dan van het verstand. Ik moest nog maar even snel vastleggen hoe die lockdown eigenlijk is. Straks is alles voorbij en dan ben je het snel vergeten.