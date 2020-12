Marcouch: café dicht dat seksuele intimidatie niet aanpakt

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil dat bij de aanpak van seksuele intimidatie in de stad weer duidelijk de norm wordt gesteld dat dit onacceptabel is, of het nu thuis is, op school, op straat, op het werk of in de kroeg.



Consequentie van dit uitgangspunt is wat hem betreft dat de horeca erop toeziet dat hun klanten niet fysiek of mentaal worden aangerand. Daarbij houdt hij sluiting achter de hand als stok achter de deur.