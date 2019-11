Marcouch: Daders aanval op spelers tijdens training in beeld, ‘idioot’ dat club geen aangifte doet

,,De zeven jongens hebben aangegeven dat ze geen aangifte willen doen. Waarom weet ik ook niet”, zegt Hagen. De aanvallers zouden hooligans zijn uit Nijmegen die het gemunt zouden hebben fans van Vitesse. Die laatste groep zou weggebleven zijn bij een eerdere vechtafspraak.



Marcouch hoopt dat de slachtoffers hun mening nog zullen veranderen. ,,De aangifte helpt bij het opsporen van de daders. Maar ik hoop ook dat de getuigen van de vechtpartij zich melden.”



Voor de dertig verdachten heeft de Arnhemse burgemeester een boodschap. ,,De politie is de daders op het spoor. Ik adviseer de verdachten om zich vrijwillig te melden, want anders zouden ze wel eens op een onaangenaam moment gearresteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld tijdens het werk of thuis bij familie, want wat hier is gebeurd, is onacceptabel.”